Jahressstatistik der Kreispolizei Unfälle: Risiko in Monheim steigt stark

Die Unfallzahlen in beiden Städten sind gestiegen. Einen großen Anteil daran haben Pedlec-Fahrer. Das gilt für den gesamten Kreis Mettmann. Die Stadt Langenfeld führt im Jahresbericht der Kreispolizeibehörde Mettmann die Unfallstatistik an. Mit einem Wert von 466 (gemessen an der Einwohnerzahl) steht Langenfeld ganz oben in der Statistik. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 346. Damit ist die so genannte Verunglückten-Häufigkeitszahl in Langenfeld um 15,6 Prozent gestiegen. Insgesamt hat die Polizei für das Vorjahr 237 Verkehrsunfälle in Langenfeld gezählt, bei denen Menschen verletzt worden sind. Das ist gegenüber 2021 (190) eine Steigerung 24,7 Prozent. Insgesamt sind in Langenfeld 276 Menschen verunglückt. Ein Mensch starb bei einem Unfall. 33 Personen wurden schwer verletzt, 242 leicht. Mehr Unfälle gab es nur in Ratingen (307). Mit dem Unfallhäufigkeitswert liegt Langenfeld damit wieder auf Vor-Corona-Niveau. 2018 lagt die Zahl bei 468. In Langenfeld waren im Vorjahr 22 Fußgänger in Unfälle verwickelt (plus 2), 120 Fahrrad- und Pedelec-Fahrer (Vorjahr 74) sowie 17 Motorräder (zuvor 11). Bei den Verletzten waren 29 Kinder (plus 5), 26 junge Erwachsen (plus 1) und 45 Senioren (plus 7). Die Zahl der Unfallfluchten ist um 32,6 Prozent (von 377) gestiegen.