Bauarbeiten in Leverkusen Umleitung ab Autobahnkreuz A59/542

(og) Die Stadt Leverkusen plant, ab Montag, 25. März, Teile der Hitdorfer Straße sowie der Langenfelder Straße (Leverkusen) ab dem Autobahnkreuz Monheim-Süd (A 59/A542) zu sanieren. Daher wird dieser Bereich am Großen Laacher See entlang bis zum Kreisverkehr am Fahnenacker (Leverkusen) voraussichtlich bis Freitag, 3. Mai, voll gesperrt. Das teilt die Stadt Monheim mit. Eine Umleitungsstrecke in Monheim ist wie folgt eingerichtet: Ab der Autobahnausfahrt Monheim kann über die Opladener Straße auf die Oranienburger Straße und dann auf die Kurt-Schumacher-Straße gefahren werden. Von dort gelangt man auf die Köpenicker Straße und dann auf die neu eröffnete Ida-Siekmann-Straße und letztendlich über die Alfred-Nobel-Straße auf den Fahnenacker. Eine Teilumleitung wird außerdem über die Bleer Straße und Rheinuferstraße in Richtung Hitdorf geführt. Die Bauarbeiten der Stadt Leverkusen sind bis Anfang Mai geplant. Foto: rm-