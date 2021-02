Passanten sollten sich gut informieren : Toiletten in den Galerien haben geöffnet

Im Langforter Freizeitpark sind die Toiletten geöffnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/MONHEIM Wer während des Lockdowns in der City unterwegs ist und ein öffentliches Bedürfnis verspürt, hat es schwer. Die Restaurants, Cafés und Bistros sind geschlossen, in welchen die Besucher hätten einkehren können oder wo sie eine „nette Toilette“ finden würden.

Von Sandra Grünwald

Natürlich soll der Lockdown mit all den geschlossenen Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben dafür sorgen, dass möglichst keine Menschen in die Innenstädte kommen. Natürlich ist der Publikumsverkehr in den Fußgängerzonen und den Straßen von Langenfeld und Monheim bei Weitem nicht so stark wie unter normalen Umständen. Und doch kann es vor-kommen, dass sich Menschen für bestimmte Besorgungen auf den Weg in die Stadt machen. Sei es für einen Amtsgang ins Rathaus oder den notwendigen Einkauf von Lebensmitteln, Medikamenten oder Tierfutter. Manche unternehmen auch einfach nur einen Spaziergang durch die Nachbarstadt, um sie bei der Gelegenheit einmal von einer anderen Seite kennen zu lernen. Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen in den Straßen bewegen. Doch was ist zu tun, wenn die Passanten während dieser Zeit ein dringendes Bedürfnis verspüren?

Die Restaurants, Cafés und Bistros sind geschlossen, in welchen die Besucher hätten einkehren können oder wo sie eine „nette Toilette“ finden würden. Nun haben viele Gastronomiebetriebe einen „To Go-Service“, so wie beispielsweise das Café „Mit Liebe“ in Monheim. Wäre es da möglich, hurtig einmal die Toilette zu benutzen? „Selbst, wenn wir wollten“, sagt Simone Windges, „bei uns geht es leider nicht, weil wir unser Café umgebaut haben zu einem kleinen Laden. Da sind die Wege anders. Die Leute müssten durch die Küche gehen. Das ist natürlich nicht möglich.“

Info Einkaufscenter sind sonntags dicht Die Shopping-Malls haben teilwei-se coronabedingt geänderte Öff-nungszeiten. Marktkarree Langenfeld (Solinger Str. 20): Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Stadtgalerie Langenfeld (Galerieplatz 1): Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, Monheimer Tor: Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr. Alle Einkaufscenter und damit auch deren Toiletten sind sonntags geschlossen.

Aber ist es den Gast-ronomiebetrieben überhaupt er-laubt, Kunden in die Räumlichkeiten zu lassen? Thomas Spekowius, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Monheim, sagt: „To Go heißt To Go. Ein Toilettengang ist nicht dabei.“ Die meisten Restaurants oder Cafés hätten ihren To-Go-Verkauf auch entsprechend platziert. „Mit einem Tisch vor der Tür oder aus dem Fenster heraus“, sagt Spekowius. So komme der Kunde gar nicht erst auf die Idee, die Lokalität betreten zu wollen. Christian Benzrath vom Ordnungsamt Langenfeld gibt zu: „So genau ist es nicht geregelt. Die meisten bieten ihre Speisen nur zur Abholung an. Eigentlich darf da niemand zur Toilette.“

Aber was tun, wenn man in der Stadt plötzlich dringend eine Toilette aufsuchen muss? In der Langenfelder Innenstadt gibt es kein öffentliches Toilettenhäuschen. „Im Stadtgebiet gibt es die Toiletten in den Shopping-Malls“, sagt Benzrath. Susan Rantz-Farquhar, Centermanagerin des Markt Karrees in Langenfeld, sagt: „Bei uns sind die öffentlichen Toiletten geöffnet. Wir haben auch einen Reinigungsdienst, der regelmäßig im Einsatz ist.“ Genauso verhält es sich mit der Langenfelder Stadtgalerie. Auch hier sind die Toiletten geöffnet. „Es ist ganz normaler Betrieb“, sagt das Centermanagement. „Alles wird regelmäßig desinfiziert.“

Wer auf die Idee kommt, im Freizeitpark Langfort spazieren zu gehen, hat den Vorteil von gleich zwei öffentlichen Toiletten. Zwar hat das „Café im Park“ derzeit geschlossen, aber „im Freizeitpark grenzen öffentliche Toiletten an das Café“, informiert Café-Betreiber Peter Anders. „Des Weiteren befinden sich am Haupteingang des Langforter Freizeitparks ebenfalls öffentliche Toiletten, inklusive eines Wickelraums.“