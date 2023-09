Langenfeld, Monheim und Umgebung Das ist am Wochenende los bei uns

Stadtgeburtstag Von Samstag, 30. September, bis Dienstag, 3. Oktober, wird sich Langenfeld von seiner lebendigsten, kreativsten und buntesten Seite zeigen. Die große 75-Jahr-Feier steht bevor. Höhepunkt wird der große Festumzug am Samstag sein, der sich um 14 Uhr ab Berliner Platz in Richtung Stadtmitte in Bewegung setzt. 85 Truppen und 2500 Leute werden den Zug darstellen. 25 Fahrzeuge sind dabei, davon 17 größere: Karnevalswagen, Feuerwehr, Oldtimer, 50 Bollerwagen, viel Musik – und keine Beteiligung von Pferden oder anderen Tieren. Von Chören und Kirchen über Sportvereine, Parteien und Nachbarschafts-Initiativen bis hin zu Unternehmen und der Rheinischen Landesklinik reicht das Spektrum. Besonders der Samstag ist geprägt von viel Musik. Sowohl von lokaler Musikpower wie den Benefizgranaten, Triple-Sec-Pianist Klaus Damschen oder Gitarrist Oliver Schwung und Jim Buttons als auch von überregionalen Kräften. Genannt werden da die Kölner Kultband Kasalla, das südamerikanische Trio Latino Total, die Gruppe Redline und Just Festivals sowie das Percussions-Ensemble Greenbeats, das Bekanntheit durch seine Teilnahme am RTL-Supertalent sowie TV-Auftritten bei Carmen Nebel erlangte. Übrigens ist das Konzert von Kasalla am Samstag ab 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus nur durch das Sponsoring des Industrievereins zustande gekommen. Und bitte merken: Keine großen Taschen zum Konzert mitbringen! Wer so viel singt und tanzt und feiert, muss natürlich auch essen und trinken. Hier setzt die Stadt zur 75-Jahr-Feier ebenfalls auf Vielfalt. Mit 35 Foodtrucks von amerikanisch über asiatisch bis Veggie-Style reicht das Angebot. Tacos bis Poffertjes, Burger bis Hausmannskost stehen zur Auswahl. Zu trinken gibt es Früh Kölsch, Wein und Cocktails, Gin und Alkoholfreies. Daneben gibt es noch einen verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr und in der Schoppengasse eine Kreativmeile mit jungen Start-ups rund um Dekoration, Basteln, Kochen und Backen. Sie geben die Möglichkeiten zum Probieren und Selbstmachen. Die Hebung des „Zukunftsschatzes“ steht am Sonntag um 16 Uhr in der Stadtmitte an. Er wurde dort von 15 Jahren versenkt und enthält unter anderem ein paar Goldunzen, die für den ersten Langenfelder Säugling gedacht sind, der am 3. Oktober das Licht der Welt erblickt. Der Sonntag bietet von 14 bis 17 Uhr noch ein Museumsfest zum 25-Jährigen des Freiherr-vom-Stein-Hauses als Kulturstätte. Um 11 Uhr wird am Sonntag eine außergewöhnliche Fotoausstellung eröffnet, die Realität und Vision verschwimmen lässt. „Other Worlds“ lautet ihr Titel. Ab 18 Uhr präsentieren die Katholischen und die evangelische Kirchengemeinde noch einmal ihre Gospelmesse „Mass in Deep Blue“ des Langenfelder Komponisten Max Gierling.