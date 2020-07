Neuester Standard 5G : 5G-Ausbau: Mobilfunknetz bekommt Turbo

Arbeiter montieren auf einem Funkmast in Berlin Antennen für die fünfte Mobilfunk-Generation (5G). Foto: dpa/Christoph Dernbach

Langenfeld/Monheim Deutsche Telekom rüstet in Langenfeld und Monheim Mobilfunkstandorte mit moderner Technik auf. Der Kreis Mettmann nimmt von Beginn an teil an dieser Entwicklung und hat damit einen digitalen Standortvorteil.

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Kreis Mettmann ist mit dabei. In Langenfeld, Monheim, Erkrath, Haan, Hilden, Mettmann und Ratingen wurden nach Firmenangaben Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Aber das ist nicht alles: Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren laut Telekom-Sprecher George-Stephan McKinney. Denn die Mobilfunkstation erkenne ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorge das Handy je nach Bedarf. „Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient.“

Das 5G-Netz steht mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang. Wichtig: Der Kreis Mettmann nimmt von Beginn an teil an dieser Entwicklung und hat damit einen digitalen Standortvorteil. Ab jetzt können über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Das Unternehmen versorgt nach eigenen Angaben jetzt deutschlandweit mehr als 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. Der Ausbau laufe auf Hochtouren weiter. Bereits Mitte Juli profitierten sogar über 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland von 5G. „Das ist die größte 5G-Initiative Deutschlands. Wir bringen 5G für die Hälfte der Deutschen in die Stadt und auf das Land. Und dieses Etappenziel erreichen wir jetzt schon früher als geplant“, betont Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner. „Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut. Unsere Netze haben zuverlässig gearbeitet. Zusätzlich zur Krisensituation haben unsere Techniker mehr als 12.000 Antennen für 5G fit gemacht.“ Bis Ende des Jahres sollen es sogar 40.000 Antennen sein.

Auch bei 5G wird die Deutsche Telekom nach Wössners Worten „das beste Netz haben“. Im ersten Schritt könnten nun rund 16 Millionen Menschen in Deutschland 5G nutzen. Ab Mitte Juli dann bereits die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands.“ Den Kunden biete man nicht nur das beste Netz, sondern auch die passenden Tarife und attraktive Smartphones, so Wössner. Mit DSS betreibt die Telekom zwei Mobilfunk-Standards parallel in einem Frequenzband. DSS und das zusätzliche Spektrum erhöhen die Datenrate: Im ländlichen Bereich werden die Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt. Hier können Kunden jetzt mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten sind es 600-800 Mbit/s in der Spitze. Von diesen Geschwindigkeiten profitieren nicht nur Kunden mit den neuen 5G-Smartphones, sondern auch Kunden im LTE-Netz.

