Auch in Langenfeld und Monheim Streik-Woche trifft Kunden von Bus und Bahn

An diesem Dienstag und Mittwoch fährt erneut kaum ein Linienbus durch Langenfeld und Monheim. Grund ist der neuerliche fast deutschlandweite Streik bei den kommunalen Verkehrsbetrieben, darunter Rheinbahn, Bahnen der Stadt Monheim (BSM) und Wupsi. Die Schulbusse der BSM fahren trotz Streiks, während bei der Rheinbahn auch diese Fahrten entfallen. Die Rheinbahn sieht sich in der Lage, einige wenige Buslinien zu bedienen. Welche, finden Interessierte unter rheinbahn.de. Mit dem dritten Warnstreik binnen weniger Wochen will die Gewerkschaft Druck machen im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern der Öffis. Während anders als Straßen- und U-Bahnen die S-Bahnen von dem Verdi-Streik nicht betroffen sind, stehen bei dem von der Gewerkschaft GDL ausgerufenen 35-stündigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn auch viele S-Bahnen still, so auch die S 6. Der GDL-Streik dauert von Donnerstag, 2 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr, kündigte die GDL am Montag an.