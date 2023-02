Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV-Streik in Düsseldorf wirkt sich auch auf Fahrten der BSM in Langenfeld und Monheim aus

Am Donnerstag, 9., und Freitag, 10. Februar, wird die Rheinbahn ganztägig bestreikt. Die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) werden nicht bestreikt. Dennoch fallen in Folge zahlreiche Fahrten auf den Gemeinschaftslinien aus. Unter www.bahnen-monheim.de hat das Unternehmen eine Übersicht der Ausfälle zum Download zusammengefasst. Fahrgästen der Linie 788 beispielsweise empfiehlt das Busunternehmen für eine Anbindung an die S-Bahn auf die Linie 777 bis Berghausen S auszuweichen oder bis zum Monheimer Busbahnhof zu fahren und dort in die Linien 790 oder 791 umzusteigen, um zum Bahnhof Langenfeld zu kommen. Das gilt auch für Nutzer der Linie 789, die die S-Bahn Berghausen mit der Linie 777 erreichen oder zum Busbahnhof fahren, und dort in die 790 bzw. 791 umsteigen, um nach Langenfeld S zu kommen.