Donnerstag: Streik im Nahverkehr Monheims Busse bleiben im Depot

„Wir werden bestreikt“, sagt Michael Hamann von der BSM. „Da läuft gar nichts. Lediglich die Schülerfahrten würden noch organisiert. Etwa ein gutes Drittel der etwa 150 BSM-Mitarbeiter sei organisiert. Andere würden an diesem Tag Urlaub nehmen. Angesichts des hohen Krankenstandes blieben dann nicht viele übrig. Wer verfügbar ist, übernehme die Schülerfahrten, auch die zum Schwimmunterricht. Gestreikt wird in Monheim rund um die Uhr. „Am Freitag starten wir dann wie gewohnt mit der Frühschicht“, so Hamann. Auch die Rheinbahn wird den ganzen Tag bestreikt, kündigt Verdi-Branchenkoordinator Peter Büddicker an. Die Streiks reichten bei den meisten Betrieben vom Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht. Die Gewerkschaft will damit vor Beginn der Manteltarifverhandlungen am Freitag, 16. Februar, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, weil die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde alle Forderungen der Gewerkschaft vom Tisch gewischt und selbst eine Reihe von Gegenforderungen eingebracht habe, heißt es in der Begründung. „Die Arbeitgeber reagieren auf die seit Dezember bekannten Forderungen zur Entlastung der Beschäftigten im ÖPNV nur mit Gegenforderungen. Sie haben scheinbar keinen realistischen Blick auf die dramatische Überlastungssituation der Beschäftigten und die desolate Situation im ÖPNV. So wird die Attraktivität für Beschäftigte und Kunden im ÖPNV nicht gesteigert“, erklärt Silke Iffländer, stellvertretende Geschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. In NRW fordert die Gewerkschaft unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV, identischer Ort für Arbeitsbeginn und -ende, Zulage ab dem ersten Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst, 100 Prozent Jahressonderzahlung, Überstunden ab der ersten Minute und in der individuellen Stufe ohne Abzug sowie eine Zulage für Vorhandwerker, Gruppenführer, Teamleiter.