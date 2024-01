Langenfeld/Monheim Sternsinger proben für ihren Auftrag

Während draußen der Sturm tobt, treffen sich die Sternsinger von Monheim im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus zur Kostümprobe. „Wir haben die Kostüme gelagert“, erzählt Sabine Polster, die in Monheim die Sternsinger betreut. Insgesamt 220 Sternsinger im Sendungsraum Langenfeld und Monheim bereiten sich derzeit auf das Dreikönigssingen vor. Das sind mehr als im vergangenen Jahr. „Da hatten wir rund 200 Kinder“, sagt Diakon Stefan Wickert, der für die Sternsinger im gesamten Sendungsraum zuständig ist. Neue Sternsinger sind herzlich willkommen. „Wir können immer welche brauchen“, so Wickert, „schließlich haben wir 20.000 Haushalte, die gerne einen Segen haben wollen.“ Das ist natürlich für 220 Sternsinger nicht zu schaffen. Deshalb sind am 6. Januar ab 10 Uhr auch alle Kirchen im Sendungsraum offen, wo der „Segen to Go“ verteilt wird.