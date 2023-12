Kinder helfen Kindern Jetzt fürs Sternsingen in Monheim und Langenfeld anmelden

„C+M+B“ und dahinter die aktuelle Jahreszahl. Diese Schriftzeichenkombination, die ausgeschrieben „Christus mansionem benedicat“ und damit so viel wie „Christus segne dieses Haus“ bedeutet, findet sich an vielen Haustüren und Briefkästen in Langenfeld und Monheim wieder. Gesegnet werden die Häuser auf diese Weise jedes Jahr Anfang Januar von den Sternsingern. Die Kinder aus den katholischen Kirchengemeinden ziehen von Haus zu Haus, singen, reichen den Segen weiter und sammeln Spenden für Kinder in Not.