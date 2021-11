Salzvorräte in Monheim und Langenfeld : Startklar für den Winter

Langenfeld/Monheim Hunderte von Tonnen an Streusalz lagern in Hallen und Silos. Damit sind die Betriebshöfe von Langenfeld und Monheim bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet. Auch Privatleute sollten sich langsam vorbereiten.

Während die Kommunen tagsüber bei Schnee und Eis die Verkehrssicherheit gewährleisten muss, besteht nachts keine Räum- und Streupflicht. Grundsätzlich richten sich Beginn und Ende der Räum- und Streupflicht für den Fahrverkehr nach dem jeweiligen Tagesverkehr, also zwischen 7 und 20 Uhr. Die Straßen, die vom Berufsverkehr besonders stark genutzt werden, müssen vor dessen Einsetzen geräumt und gestreut sein, also auch schon vor 7 Uhr, wenn es erforderlich ist.

Auch in Langenfeld wurden 13 Mitarbeiter für den Bereitschaftsdienst außerhalb der Dienstzeit eingeteilt. „In der kommenden Saison stehen zwei Groß-LKW, ein Unimog, ein Multicar sowie diverse Kleinmaschinen für den Einsatz gegen Schnee und Eis bereit“, berichtet Bastian Steinbacher vom Langenfelder Betriebshof. Neben der Beobachtung der Wetterberichte werden in Langenfeld „bei entsprechender Wetterlage Kontrolltouren im Stadtgebiet gefahren und mittels Infrarotmessung Asphalttemperaturen geprüft“, erklärt Steinbacher.

Für den Fall der Fälle lagern hier, aufgeteilt in einer Halle und drei Silos 800 Tonnen Streusalz. Zusätzlich unterhält Langenfeld eine eigene Anlage für Salzsole (eine wässrige Lösung von Salzen), mit denen ebenfalls die Straßen enteist werden. „Die Winterdienstfahrzeuge streuen mit einem Gemisch aus 70 Prozent Streusalz und 30 Prozent Salzsole“, erklärt Steinbacher. Der Vorteil der Salzsole gegenüber dem reinen Streusalz ist, dass die Sole sofort auf der Oberfläche haftet und nicht etwa durch den Wind verwehrt wird. Darüber hinaus verlangsamt die Soleschicht auf der Fahrbahn das Anfrieren von Schnee, was wiederum die Einsatzplanung des Winterdienstes erleichtert.

So heißt es in den Satzungen beider Städte, dass Gehwege in einer Breite von 1,50 Metern von Schnee freizuhalten sind. „Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege vorrangig mit abstumpfenden, hilfsweise mit auftauenden Mitteln zu versehen“, heißt es in Langenfeld. Monheim dagegen verbietet Privatpersonen das Streuen von „Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen.“ Lediglich in Ausnahmefällen wie Eisregen und an gefährlichen Stellen wie Treppen, Rampen, starken Gefälle- oder Steigungsstrecken dürfen solche Mittel eingesetzt werden.