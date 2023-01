Städtepartnerschaften in Langenfeld und Monheim Vereine hoffen auf mehr Frankreichfans

Am Sonntag, 22. Januar, wird der Deutsch-Französische Tag gefeiert. Er soll an die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, eines Freundschaftsvertrags, vor 60 Jahren erinnern. „Der Tag ist zwar im Bewusstsein, aber etwas Konkretes haben wir nicht geplant, wir bereiten gerade den Besuch der Franzosen an Karneval vor“, berichtet Elfi Allmendinger, Geschäftsführerin des Monheimer Freundeskreises Bourg-la-Reine. Politik sei ohnehin ein schwieriges Terrain, das man bei den zwanglosen Treffen ungern betrete. Selbst die Auseinandersetzung mit wegen ihrer zeitlichen Distanz vermeintlich harmlosen historischen Themen, wie etwa Napoleon, offenbare dann oft ganz unterschiedliche Perspektiven: da werde er als Nationalheld, hier als Eroberer und Besatzer wahrgenommen. Sie ist gespannt, wie am Mittwochabend der Stammtisch läuft, zu dem sich die Franzosen per Zoom zuschalten. Die Monheimer geben gerne ein Thema mit Impulsvortrag vor, die Franzosen wollen spontan und ohne Leitplanke ins Gespräch kommen.