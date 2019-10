Messe für Gewerbeimmobilien : Städte und Kreis werben bei der Expo Real um Investoren

München Der Gemeinschaftsstand ist neu konzipiert.

(mei) Mit einem neu konzipierten Gemeinschaftsstand präsentiert sich der Kreis Mettmann bei der Expo Real in München. Auch die städtischen Wirtschaftsförderer von Langenfeld und Monheim weisen auf dieser größten Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen Europas auf verfügbare Gewerbeflächen hin. Rainer Düx von der Langenfelder Wirtschaftsförderung wirbt auf der noch bis Mittwoch laufenden Messe vor allem für zwei mit Zufahrtsstraßen und Glasfaserleitungen für schnelles Internet gut erschlossene Gewerbegebiete: Sowohl an der Robert-Koch-Straße in Reusrath Nord-West als auch an der Felix-Wankel-Straße in Berghausen sei noch Platz für ansiedlungswillige Betriebe. Mit beiden Adressen geht Langenfeld indes alljährlich bei der Expo Real an den Start.