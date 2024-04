Am 9. Juni wird gewählt Langenfeld und Monheim sind für die Europawahl 2024 gerüstet

In Monheim haben die Vorbereitungen im November 2023 begonnen, „seit März mit deutlich gestiegenem Zeitansatz“. Neben den technischen Vorbereitungen und der Wahlhelferakquise, stehen dort aktuell die Vorbereitungen zum Druck und Versand der Wahlbenachrichtigungen an über 31.100 Wahlberechtigte in Monheim an, erläutert Tanja Osbringhaus vom Bereich Ordnung und Soziales. 2019 waren es in der Stadt am Rhein 30.055 Wahlberechtigte