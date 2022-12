Rathäuser in Langenfeld und Monheim Städte rüsten sich für Ansturm bei Wohngeld

Zum 1. Januar 2023 kommt die nach Angaben der Bundesregierung „größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands“. Das neue „Wohngeld-plus-“Gesetz wird den Kreis der Anspruchsberechtigten in Deutschland mehr als verdreifachen. Wohngeld wird als Zuschuss an Haushalte gezahlt, deren Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegt. Erhöhen wird sich neben der Zahl der Empfänger auch der Wohngeldbetrag: Es steigt von durchschnittlich rund 180 Euro (ohne Reform) auf rund 370 Euro pro Monat.