Wasserversorgung in Langenfeld und Monheim Stadt muss Wassergenehmigung neu beantragen

Um für die Folgejahre weiterhin genügend Wasser bereit stellen zu können, arbeitet die Stadt im Rahmen der Klimaanpassungsstrategie bereits an besseren Versickerungsmöglichkeiten und prüft die Entsiegelungen von Flächen, damit der Erde dauerhaft wieder mehr Wasser zugeführt werden kann. Bei der Stadtentwicklung wird die Kommune überwiegend auf vorhandene Siedlungsflächen zurückgreifen, sodass mit Umnutzung und Innenverdichtung wie etwa auf dem alten Webereigelände Neumann&Büren und dem ehemaligen Ara-Gelände kein signifikant höherer, zusätzlicher Wasserverbrauch entstehen werde, führt die Verwaltung in ihrer Prognose aus. Die Wiedervernässung des Further Moors sowie der Bergischen Heideterrasse werde mittel- bis langfristig mehr Wasser in diesen Gebieten halten.