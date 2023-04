Tag der Geschwister Sie sind Spielkameraden und Rivalen

Langenfeld/Monheim · Der Tag der Geschwister wird am Montag, 10 April, gefeiert. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Langenfeld und Monheim gibt Tipps zum konfliktfreien und konstruktiven Miteinander in Familien. Die Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft sind gestiegen. Der Umgang ist von Konkurrenz, Leistungsdruck, Besitzstreben und Individualität geprägt.

02.04.2023, 12:06 Uhr

Iris Welter berät Familien. Sie sagt, dass Eltern im Streit ihrer Kinder nicht Partei ergreifen sollten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Sandra Grünwald

