Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien Langenfelder und Monheimer spenden für Erdbebenopfer

Mit Bestürzung nimmt Bürgermeister Frank Schneider die Nachrichten aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien auf. „Mit jeder neuen Berichterstattung steigt die Zahl der Todesopfer, das ist eine menschliche Katastrophe“, sagt er. „Auch viele Menschen mit Wurzeln in den betroffenen Ländern, die in Langenfeld leben, sorgen sich um Verwandte und Freunde in der Katastrophenregion. Wir stehen an ihrer Seite.“ In Abstimmung mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen Fraktionen hat er kurzfristig eine Soforthilfe in Höhe von 25.000 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“ auf den Weg gebracht.