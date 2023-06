Special Olympic World Games Olympioniken aus Sri Lanka konnten nicht anreisen

(elm) Mehr als ein Jahr intensive Vorbereitung und gespannte Vorfreude auf die Begegnung mit den Sportlerinnen und Sportlern des „Special Olympics Team Serendib“ sind am Wochenende nach einer Hiobsbotschaft aus Sri Lanka wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Delegation der Starter aus Sri Lanka, die im Vorfeld der Special Olympics World Games in Berlin im Rahmen des „Host Town Program“ bis Donnerstag in Langenfeld und Monheim verweilen wollten, sind aufgrund von „organisatorischen Schwierigkeiten“ am Montag nicht angereist. So wurde es den Städten vom Nationalen Organisationskomitee mitgeteilt.