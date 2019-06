Einkaufen : Johannistag: Die Spargelsaison geht zu Ende

Frisch und lecker: Am Montag ist „Spargel-Silvester“. Foto: ZB/Patrick Pleul

Langenfeld/Monheim Nach dem 24. Juni braucht das Gemüse Ruhe.

Noch wenige Tage, dann ist „Spargel-Silvester“. Im Klartext: Am Montag, 24. Juni, dem Johannistag, endet im Rheinland traditionell die Spargelsaison. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um die beiden Stängelgemüse frisch vom Feld einzukaufen. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer hin.

Nach dem 24. Juni brauchen die Spargel- und Rhabarberpflanzen eine Ruhephase, in der sie Laub bilden. Die Blätter produzieren dann durch Photosynthese Kohlenhydrate, die im Herbst mit Einziehen des Laubes in die Wurzeln eingelagert werden. Nur wenn genügend Reservestoffe eingelagert werden, können die Pflanzen im kommenden Frühjahr wieder kräftig austreiben.

Durch die kühle Witterung zu Beginn der Spargelsaison war das Angebot in diesem Jahr zunächst vergleichsweise gering. Nach dem Ansteigen der Temperaturen geht der Branchenverband aber insgesamt von einer großen Erntemenge aus.

Wer Spargel auch nach Saisonende genießen möchte, kann das Stängelgemüse sehr gut einfrieren. Dazu werden die Stängel gewaschen, geschält, je nach Verwendungsart auch in Stücke geschnitten und in Beutel verpackt. Eingefrorenen Spargel sollte man unbedingt gefroren ins heiße Wasser geben und nicht vorher auftauen. So bleibt der Spargel bissfest und aromatisch, rät der Provinzialverband.