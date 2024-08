Am 17. und 18. August Sommerfest im Neanderthal-Museum

Am letzten Wochenende in den Ferien, 17. und 18. August, findet das Museumsfest im Neanderthal-Museum an zwei Tagen statt. Es gibt viele Aktionen, versprechen die Organisatoren. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es im Museumsgarten und rund um den Erlebnisturm Höhlenblick Stände mit Vorführungen und Mitmachangeboten. Kinder und Erwachsene können beispielsweise Steinamulette basteln, Bogen schießen üben, archäologische Funde ausgraben, Tierknochen untersuchen, lernen Feuersteine zu schlagen und Steinzeit-Musik lauschen. Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen und der Zoo Wuppertal präsentieren am Samstag ganz besondere Gäste – auch ein Besuch im Tarpan-Gehege des Eiszeitlichen Wildgeheges steht an beiden Tagen auf dem Programm. Die Imkerei NeanderBiene bietet lokale Honigprodukte an. Auch das südkoreanische Seokjagni-Museum ist mit einem eigenen Stand vertreten. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Eis Zeit Reise Grönland“ verwöhnt der Eiswagen „Düsseldorfer Eiszeit“ mit kühlen Spezialitäten. Das Museum ist während des Festes geöffnet. Der Museumsshop ist ohne Eintrittskarte frei zugänglich. Im Eintrittspreis für das Museumsfest ist auch der Besuch des Erlebnisturms Höhlenblick enthalten. Tickets sind online und an den ausgeschilderten Tageskassen vor Ort erhältlich.