Städte, Kirchen und Co. : So werden die Ferienaktionen coronafest

Lukas freut sich auf die Ferienbetreuung in der Offenen Ganztagsschule. Neben ihm Mutter Tanja Buff und (l.) Ute Sobisch-Joswig von der Awo/OGS. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Viele Eltern und Kinder warten auf Angebote und Betreuungsprogramme in den Sommerferien. In Langenfeld und Monheim wollen Einrichtungen und Vereine den Kindern auch unter Pandemie-Auflagen ein Programm bieten.

Lukas Buff geht in die Langenfelder Grundschule Richrath-Mitte und durfte in den letzten Tagen wieder für ein paar Stunden seine Freunde sehen. Auch in den Ferien wird der Sechsjährige seine Schule in der Ganztagsbetreuung besuchen können. „Ich freue mich auf die anderen Kinder. Dann kann ich wieder mit ihnen spielen“, sagt Lukas. Seine Mutter Tanja Buff ist froh, dass Lukas zumindest für eine gewisse Zeit betreut werden kann, denn sie muss auch in den Ferien arbeiten. „Die ersten drei Wochen sind so geplant, dass wir die Betreuung übernehmen können, aber die letzten drei Wochen geht er in die Betreuung bis 14 Uhr. Ich hoffe, dass es klappt“, sagt die Langenfelderin.

Die ständig neuen Verordnungen des Landes NRW machen die Planung für alle Beteiligten wie Träger, Schulen, Kirche oder Städte schwierig. „Erst kürzlich erreichte uns die Nachricht, dass überhaupt etwas wie Ferienbetreuung stattfindet. Wir haben überlegt, was wir unter diesen Bedingungen anbieten können. Es müssen feste und konstante Gruppen sein, die in festen Räumen betreut werden. Das bedeutet für uns, dass die Grundschulkinder nicht jahrgangsübergreifend betreut werden können, da sich das sonst durchmischt, und das geht nicht“, sagt Ute Sowisch-Joswig von der Arbeiterwohlfahrt und Leiterin der OGS-Standorte des Grundschulverbundes Richrath Mitte, am Zehntenweg und Jahnstraße.

Info Hier geht es zu einigen Angeboten Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche der Stadt Langenfeld: https://www.langenfeld.de/Aktuelles.htm In Monheim: www.monheim.de/kunstschule. Anmeldungen werden bis 26. Juni unter Telefon 02173 951-4160, an kunstschule@monheim.de oder über das Anmeldeformular online entgegengenommen.

Die Abstandsregelung ist weggefallen, dafür gilt jetzt die Gruppenregelung. „Normale Ausflüge können in der Form nicht stattfinden, da wir mit 40 bis 50 Kindern nicht im Bus fahren können“, sagt Sowisch-Josig. Alternativ besuchen die Kinder in Kleingruppen den Freizeitpark, machen eine Stadtrallye sowie eine Schnitzeljagd im Wald. „Wir haben eine Liste mit kontaktlosen Spielen erstellt. Man muss immer wieder überlegen: Kann man das so machen wie bisher oder abändern, aber die Kinder haben viele kreative Ideen“, sagt Sowisch-Josig. Betreut wird in der Zeit von 7 bis 16 Uhr. Sechs Wochen über beide Schulstandorte sind abgedeckt. „Ich habe noch kein vollständiges Bild davon, wie viele Eltern davon Gebrauch machen werden“, sagt Sowisch-Josig.

Auch die Grundschulen Am Brückentor, die Fröbel-, die Don-Bosco- sowie die Peter-Härtling-Grundschule werden eine Ferienbetreuung für Kinder anbieten. „Wir werden an allen drei OGS-Standorten betreuen, aber aufgrund der Personalsituation wird es eingeschränkt nur von 8 bis 16 Uhr sein. Wir bemühen uns, ein coronataugliches Programm zu bieten, mit Wasserspielen und Kinderolympiaden draußen“, sagt Alexandra Pintilie vom Deutschen Kinderschutzbund Langenfeld (DKSB) Langenfeld. Für die ganz Kleinen wird auch die Spielinsel des DKSB für ein paar Stunden geöffnet haben. Die genauen Zeiten werden noch auf der Internetseite angekündigt.

In den Langenfelder Kindertagesstätten wird es ein Betreuungsprogramm geben, das den Eltern im Vorfeld mitgeteilt wird. „Die Kitas bieten einen Betrieb im Rahmen von 35, 25 oder 15 Stunden bis zum 31. August an. Rund 90 Prozent der Eltern haben das angenommen“, berichtet Carsten Lüdorf Referatsleiter Kinderstageseinrichtungen, Schule und Sport im Rathaus. In Monheim werden die Betreuungsmöglichkeiten der konfessionellen Kitas derzeit noch mit anderen Einrichtungen abgestimmt, da Räumlichkeiten und Personal unter Corona-Umständen und Abstandsregelungen knapp sind. „Hier gibt es noch Abstimmungsbedarf, bevor wir die Eltern entsprechend informieren können“, sagt Bernd Wehner, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Gemeinde St. Gereon und Dionysius.

Ferienprogramme der evangelischen und der katholischen Kirche stehen allerdings noch auf der Kippe. Die Gemeinden beraten sich noch immer, ob und wie sie die geplanten Maßnahmen durchführen können. Geplant waren im evangelischen Gemeindebezirk Reusrath zwei Wochen Kinderferienprogramm mit je bis zu 20 Kindern und ein Sommerlager der Pfadfinder. „Die Teams sind sehr motiviert, dass beides stattfinden kann. Noch bestehen aber auch Unsicherheiten, ob die notwendigen Regelungen wirklich durchführbar sind. Wir arbeiten aktuell an Hygienekonzepten und werden danach erst entscheiden können, ob das klappt“, sagt Pfarrerin Annegret Duffe.

Die evangelische Kirche Monheim macht Abstriche an ihrem Ferienprogramm. So fallen alle Auslandsfreizeiten aus, die nach Dänemark und Holland gehen sollten. „Wir bieten aber auf jeden Fall ein Alternativprogramm an, allerdings nicht in der klassichen Form“, sagt der zuständige Referent Peter Rischard. „Unsere Jugendarbeit findet als ,to go’ statt. Wir haben Bastelangebote, Backutensilien, Fotorallyes und Themenabende für die Kinder und Jugendlichen, die sich alles abholen. Das genaue Programm gibt es in Kürze“, sagt Rischard. Die katholische Pfarre in Langenfeld hat ihre Sommerfreizeit abgesagt. „Die Pfadfinder überlegen noch. Wir warten noch immer die Empfehlungen vom Ministerium ab“, sagt Pastoralreferentin Sara Just.

Im Monheimer Rathaus laufen die Planungen für die städtischen Ferienangebote noch. „Wir sind sehr froh, dass durch die aktuellen Lockerungen der Coronaschutz-Verordnung Angebote ermöglicht werden können. Allerdings werden diese sicherlich nicht wie gewohnt durchgeführt. Derzeit arbeiten die Einrichtungen und Jugendverbände an Konzepten für Kleingruppenangebote und teils ergänzende Ausflüge“, sagt Simone Feldmann, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie. Fest steht bisher unter anderem ein offenes Programm der Jugendkunstschule: sechs verschiedene kostenfreie Outdoor-Kreativ-Angebote für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Dazu zählen Aktionen im Park und in Rheinnähe.