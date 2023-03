Landeshilfe für Unterkünfte Flüchtlinge: So viel zahlt das Land an die Städte

1.280.604,23 Euro nach Langenfeld, teilt die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann mit. Rund 225 000 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, haben Zuflucht in Nordrhein-Westfalen gefunden. „Das Land wird in diesem Jahr rund 3,7 Milliarden Euro für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen ausgeben“, so Schlottmann. Alleine die Kommunen erhalten rund 1,9 Milliarden Euro – mehr als das Dreifache von dem, was Nordrhein-Westfalen nach aktuellem Stand vom Bund erhält. „Unsere Kommunen leisten bei der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine Herausragendes, aber sie stehen dabei vor großen finanziellen und logistischen Herausforderungen. Deshalb sei klar, das Land hilft. Insgesamt fließen 10,5 Millionen Euro aus dem Unterstützungspaket in den Kreis Mettmann.