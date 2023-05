Langenfeld/Monheim Das bringt den Städten die Hundesteuer

Nicht nur die Tierarztkosten sind gestiegen. Auch die Hundesteuer belastet das Portemonnaie der Vierbein-Besitzer. In Langenfeld bezahlt man 110 Euro im Jahr für einen Hund. Das sind 20 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Anlass für die Langenfelderin Silvana Kierdorf, Besitzerin des Australian Shepards Mali, sich auch mal mit Forderungen an die Stadt zu wenden: „Wenn wir schon so viel Hundesteuer bezahlen, dann sollten auch mal mehr Abfalleimer auf viel begangenen Spazierwegen in unseren Wäldern aufgestellt werden, wo wir die Hinterlassenschaften rein werfen können.“