Bilder aus Langenfeld und Monheim Sonnig, stürmisch, regnerisch – der Sommer in der Region

Zumindest zwischenzeitlich ließ sich der Hochsommer in dieser Woche in der Region blicken: Am Dienstag knackte das Thermometer auch bei uns die Marke von 30 Grad. Prompt zog das gute Wetter viele Menschen ins Freie, schließlich haben die Sommerferien gerade erst begonnen. Einige verbrachten die schönen Stunden in dieser Woche an der Wasserski-Anlage in Langenfeld. Doch der Traumtag endete noch am Abend mit Unwettern und teils schweren Sturmböen.