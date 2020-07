Brauchtum in Langenfeld und Monheim : So nutzen Schützen den Corona-Sommer

Langenfeld/Monheim Covid-19 bringt die üblichen Aktivitäten der Schießvereine und Bruderschaften zum Erliegen. Davon unterkriegen lassen wollen sich die Schützen aber nicht. sie helfen an anderer Stelle, etwa beim Einlass zu Gottesdiensten.

Wenigstens das Timing der Nackenschläge passte: So ereignete sich der Wasserschaden im Fritz Blank-Schützenheim Am Kielsgraben in Baumberg genau in jener Zeit, in der dort ohnehin wegen der bestehenden Pandemie keine Feste wie Hochzeiten, Taufen oder runde Geburtstage hätten stattfinden können. „Das war, wenn man so will, fast schon Glück im Unglück“, kommentiert Harry Hansen, 1. Vorsitzender und Brudermeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Baumberg 1900, tapfer die alles andere als rosige Situation. Zugleich sagt er ohne Umschweife: „Covid-19 ist für uns eine Vollkatastrophe“. Und damit spricht er offensichtlich vielen anderen Schützen aus der Seele.