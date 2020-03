Freizeittipps : So kultiviert ist der Weltfrauentag

Als „Künstlerin auf der Suche“ trägt Kathi Irmen in Langenfeld zum Weltfrauentag bei. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Der 8. hat den März geradezu zu einem Frauenmonat werden lassen. Mit reichlich Programm auch im Kreis Mettmann.

METTMANN Das Neanderthal-Museum an der Talstraße 300 in Mettmann bietet passend zum Weltfrauentag am 8. März eine besondere Führung durch die Ausstellung „Gladiatoren – Helden der Arena“ an. Dieses Mal stehen nicht die Kämpfer als Symbole männlicher Tapferkeit im Vordergrund, sondern die Frauen. Sie waren bei allen Gladiatorenspielen immer mit von der Partie – als Organisatorinnen oder Zuschauerinnen. Manchmal traten sie sogar selbst zu Kämpfen in der Arena an und brachen mit den traditionellen Vorstellungen der römischen Frauenrolle. Alle Frauen und Freundinnen, die bei einem Glas Sekt mehr darüber erfahren möchten, sind für Sonntag, 8. März, von 15.30 bis 16.30 Uhr eingeladen, an dieser Führung teilzunehmen. Tickets gibt es für 14 Euro im Vorverkauf an der Museumskasse oder online auf www.westticket.de zuzüglich Gebühren.

LANGENFELD Um „Stille Farbräume“ geht es bei einer Soirée zum Frauentag in Langenfeld. Wann? Am Sonntag, 17 Uhr, im Kunstraum im Kulturzentrum, Hauptstraße 135. Der Kunstverein (KVL) führt in die aktuelle Werkschau von Katharina Irmen ein. Im Anschluss „Art-Talk“ mit der Künstlerin. Die 1989 Geborene ist nach eigenem Bekunden eine Suchende. Ihr Lebensweg schien gradlinig. Doch nach der abgeschlossenen Ausbildung zur Ärztin war sie nicht dort angekommen, wo sie hinwollte. Die Entscheidung, freie Malerei zu studieren, brachte sie ein Stück weiter. Angekommen ist sie nach eigenen Worten noch nicht. Laut Ankündigung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten zeigt die Ausstellung den Status Quo einer Künstlerin, die es mit selbstbestimmten Leben, Emanzipation und der Behauptung in einer – immer noch – männlich dominierten Kunst-Welt ernst meint. Der Eintritt zu der Soirée mit Snacks und Getränken ist frei. Mehr zum Frauentagsprogramm unter www.langenfeld.de.

MONHEIM Von Diskussion über Lesung bis zur Fairtrade-Rosenaktion ist alles dabei zum Frauentag in Monheim. Los geht es am Freitag, 6. März. Für 18 bis 20 Uhr lädt das Monheimer Frauenforum in Kooperation mit dem Bücherei-Förderverein „Pro Literatur“ in die städtische Bibliothek an der Tempelhofer Straße ein. Unter dem Titel „Frauen am Freitag: Wie grün sind wir (uns)?“ soll über den Klimaschutz diskutiert werden. „Das Ringen um unsere Gleichberechtigung bleibt wichtig - zeigen wir, dass wir Ideen haben!“, appellieren die Organisatorinnen. Eintritt, Getränke und Snacks sind frei. „Kinder, Küche, Kirche – warum Feminismus gut für dich ist!“ Unter diesem Motto geht es am Sonntag um 11 Uhr in der Mack-Pyramide, An der Alten Ziegelei, mit einem Frühschoppen samt Diskussion und Musik weiter. Veranstalterin sind die Monheimer Kulturwerke. Ebenfalls am Sonntag heißt es von 15 bis 18 Uhr „Bella Donna - Adjö, kleines Frollein!“ Im Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße wird ein frecher, spritziger, kratzbürstiger und auch mal inniger Nachmittag mit Roswitha Iasevoli versprochen. Sie liest aus ihren Büchern. Da geht es unter anderem um dreiste Evastöchter und zärtliche Zicken. Der Eintritt ist frei. Anmeldung (K-20S-U561) unter ullahahnhaus@monheim.de oder Telefon 02173 951-4140. Flower Power zum Weltfrauentag – so heißt es dann am Dienstag, 10. März. Ab 11 Uhr verteilen die städtische Gleichstellungsbeauftragte Regina Konrad und die Fairtradebeauftragte Annika Patz fair gehandelte Rosen auf dem Rathausplatz. Dazu gibt es Infos zum Fairen Handel und zum Thema Geschlechtergerechtigkeit.