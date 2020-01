Der gute Rat : So kommt weniger Essen in den Müll

So kommt weniger Essen in den Müll

Langenfeld/Monheim Die Abfallexperten des Kreises geben Tipps für planvolles Einkaufen.

Auch im neuen Jahr werden wieder etliche Lebensmittel im Müll landen – eine Verschwendung, die man bei einem bewussteren Einkauf vermeiden könnte. „Es geht auch anders“, sagen die Abfallberater des Kreises Mettmann: „Mit nachhaltigem Handeln kann man der Umwelt und seinen Mitmenschen etwas Gutes tun. Wer kauft, was wirklich gebraucht wird, schont Ressourcen und erhält sie für die Menschen, die nach uns leben.“ Am besten erstellt man vor größeren Einkäufen einen Plan, gerade wenn es um schnell verderbliche Lebensmittel wie frischen Fisch oder Fleisch geht. Diese Fragen helfen beim Planen: Wann wird zu Hause gegessen, wann ist man eingeladen, wann kommen Gäste zu Besuch – und was soll es geben?