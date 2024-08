In Langenfeld und Monheim So kommen Erstklässler sicher zur Schule

Für fast 180.000 Mädchen und Jungen in Nordrhein-Westfalen steht am 21./22. August der erste Schultag an. „Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, sagt NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU): „Unsere Lehrerinnen und Lehrer, unser pädagogisches Personal und wir als Schulministerium setzen alles daran, dass die neuen Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen und bestmöglich gefördert werden.“ Aber vor dem ersten Klingeln zur ersten Stunde steht erst einmal der Weg zur Schule auf dem Programm. Und dafür sollten Eltern von Schulanfängern die letzten Tage der Sommerferien nutzen, um den neuen Weg zur Schule mit ihren Kindern zu üben. „Am besten laufen Eltern den Schulweg mit ihren Kindern mehrfach unter realen Bedingungen ab – also werktags am Morgen und am Mittag“, sagt ADAC-Mobilitätsexperte Prof. Dr. Roman Suthold.