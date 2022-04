Energiekosten im Schwimmbad : SGL senkt Temperaturen im Bad

Langenfeld/Monheim Die Sportgemeinschaft Langenfeld dreht die Temperaturen in Bad um zwei Grad herunter. Im Mona Mare ist es wie immer. Die Stadt Monheim wartet noch ab, zumal das Bad ohnehin ab August umgebaut wird.

In diesen Tagen wird in Deutschland als denkbares Mittel zum Ende der völkerrechtswidrigen Invasion in die Ukraine der freiwillige Verzicht auf russisches Erdgas diskutiert. Die vermuteten Folgen eines Gas-Boykotts für die deutsche Volkswirtschaft reichen von Katstrophenszenarien mit tausenden Arbeitslosen bis zur Hoffnung, dass durch Millionen von praktischen Anpassungsprozessen in Firmen und Privathaushalten die Folgen zeitnah gemildert würden.