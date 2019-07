Einkaufen und Schule : Das kommt uns in die Tüte

Langenfeld Ende August haben die i-Dötze ihren ersten Schultag. Für die Eltern wird es also langsam Zeit, sich was für die Schultüte zu überlegen: Wie soll sie aussehen? Was kommt hinein? Ein Langenfelder Händler hätte da ein paar Tipps.

Ganz früher kam in die Schultüte Süßkrams, ein bisschen Schokolade, Bonbons, vielleicht auch eine Orange – das war’s. Heute geht es mehr und mehr um Geschenke.

„Jahr für Jahr gibt es neue Artikel auf dem Markt“, sagt Michael Flügge, Geschäftsführer vom Schreibwarenfachhandel „Das Papier“ in Langenfeld. „Bestenfalls erfüllen die Dinge, die man hineinpackt, auch einen sinnvollen Zweck.“ Das ist nicht so einfach, da die allermeisten Utensilien, die ein Erstklässler zum Schulstart benötigt, bereits in Federmappe oder im Schlampermäppchen enthalten sind. Bleistifte, Buntstifte, Radiergummis. „Meistens wünschen die Lehrer etwa bei Radiergummis die normalen Weißen, Rechteckigen“, weiß der Fachmann, „vermutlich weil sie die Kinder nicht so zum Spielen animieren. Besser radieren tun sie nämlich nicht, als zum Beispiel diese hier“, sagt Flügge und zeigt auf Fächer mit Radieren in Erdnuss-, Walnuss- oder Turnschuhform. „Man könnte also dann eins dieser bunten Radiergummis zusätzlich in die Schultüte packen. Es muss dann ja nicht mit in die Schule genommen werden.“

Info Schultüten seit mehr als 200 Jahren Brauch Die Geschichte der Schultüte in Deutschland geht bis ins Jahr 1810 zurück. Damals wurde laut Wikipedia besonders den Schulanfängern in Sachsen und Thüringen der Weg in die Schule versüßt. Erste gesicherte Nachweise kommen aus Jena (1817), Dresden (1820) und Leipzig (1836). Während der Teilung Deutschlands etablierten sich in der DDR sechseckige Schultüten, während im Westen die altergebrachten runden bevorzugt wurden. Erich Kästner beschreibt in seinen Kindheitserinnerungen seinen ersten Schultag 1906 in Dresden und seine „Zuckertüte mit der seidnen Schleife“. Als er die Tüte einer Nachbarin zeigen wollte, ließ er sie fallen: Er „stand bis an die Knöchel in Bonbons, Pralinen, Datteln, Osterhasen, Feigen, Apfelsinen, Törtchen, Waffeln und goldenen Maikäfern“.

Eine andere Idee seien hochwertige Markenbleistifte, die ganz besonders ergonomisch geformt sind. „Vor allem aber haben sie sehr tiefe Einkerbungen, sodass die Finger nicht abrutschen können. Sie haben die gleiche Form wie ein Füller, der Wechsel später im zweiten oder dritten Schuljahr fällt den Kindern also überhaupt nicht schwer“, wirbt der Langenfelder Händler.

Linkshänderkinder haben oft das Problem, dass die bereits gefüllten Federmäppchen, die man im Gesamtset mit dem Tornister kauft, mit Zubehör für Rechtshänder bestückt sind. „Das ist wirklich ein Problem für Linkshänder“, weiß der Experte, „alleine schon beim Lineal“. Daher sei es gerade bei diesen Schülern extrem ratsam, entsprechende Sachen zu kaufen. „Es gibt mittlerweile extra Scheren, extra Bleistifte, extra Füller oder eben Lineale.“

Ein buntes Brillenputztuch, Magneten mit Tier- oder Rennautomotiven, ein Gutschein über ein Eis-Essen nach der ersten Schulwoche – all das sind kleine Geschenke, die sich hervorragend als Inhalt für die Schultüte eigenen. Auch Glanzbilder kommen wieder ein wenig in Mode. Anno dazumal wurden sie während der Pausen unter den Mädchen getauscht. Es gibt Glitzersticker in 3D oder Fußballaufkleber, Motorrad- oder Bauernhoftiere-Quartetts, vielleicht passt noch ein kleiner Schutzengel oder Wichtel hinein.

Übrigens: Eltern, die noch keine Schultüte gebastelt oder gekauft haben, werden auch jetzt noch fündig – in großer Auswahl. „Das Papier“ bietet Rohlinge in Unifarben oder auch mit Motiven an – Ritter, Pinguine, Feuerwehr. Wer sich entscheidet, die Tüte selbst zu gestalten, hat jede Menge Möglichkeiten. „Wir haben hier Schaumgummi oder Filzmatten, Biegeplüsch, Krepp- oder Transparentpapier, man kann dann frei oder nach Vorlagen Motive ausschneiden“, schlägt Michael Flügge vor. „Wer etwa einen Hasen gestalten möchte, kann dann noch ein paar Kulleraugen darauf kleben, auch sowas haben wir, oder man nutzt eins der verschiedenen Stanzgeräte für den Girlanden-Effekt.“ Dann verweist der Ladeninhaber auf eine Ecke mit unzähligen Bändern. „Hier gibt es Schleifen, Kordeln und so weiter, also alles, um ganz individuell die Tüte dann auch schließen zu können.“