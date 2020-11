Wochenkolumne: Zugabe : Schule und Corona – ein Dilemma

Langenfeld/Monheim Es ist ein Dilemma: Trotz steigender Corona-Zahlen sind die Schulen gehalten, Präsenz-Unterricht durchzuführen. Dürfen sich draußen nur noch wenige Mitglieder aus zwei Haushalten treffen, stehen die Lehrer in der Regel wechselweise vor Kindern aus rund 30 Familien.

Doch auch die Eltern sind besorgt. Einige um ihre und die Gesundheit ihrer Kinder. Andere, die berufstätig sind und sich noch gut an die Situation im Frühling erinnern können, als Knall auf Fall die Schule dicht machte und sie plötzlich neben dem Job noch Englisch, Mathe, Chemie und Deutsch unterrichten durften. Ich weiß, dass ich damals wirklich an meine Belastungsgrenze gekommen bin. Denn der Unterricht über die schuleigene Lernplattform wurde in den seltensten Fällen seiner Bezeichnung gerecht. Einige wenige engagierte Lehrer boten zwischendurch Videokonferenzen an, um die eingestellten Aufgaben zu besprechen. Die meisten stellten aber mit Abgabefristen Themen ein, die die Kinder sich nur selten alleine erarbeiten konnten. Manche gaben lange keine Rückmeldung. Leider sind nicht alle Schulen so gut aufgestellt wie die in Monheim.