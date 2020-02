Aus Sicherheitsgründen : Schulen am Montag wegen Orkanböen zu

LANGENFELD/MONHEIM Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen ab Sonntagabend. Deswegen hat am Freitagnachmittag das NRW-Schulministerium den Schulen der Region freigestellt, am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen.

In Langenfeld bleiben laut Rathaussprecher Andreas Voss nach Absprache die vier weiterführenden Schulen sicher geschlossen. Weil die gestern Nachmittag bereits geschlossenen Grundschulen nicht mehr erreichbar gewesen seien, steht es laut Fachbereichsleiter Ulrich Moenen allen Eltern am Montag frei, ihre Kinder zu Hause zu lassen. In Monheim werden die Verantwortlichen laut Stadtsprecher Thomas Spekowius mit Blick auf die aktuelle Wetterlage erst am Sonntag entscheiden, ob die Schulen am Montag geschlossen bleiben.