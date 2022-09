Schulstart in Langenfeld : Grundschulanmeldungen starten jetzt

Von Felicia Raeth Die Rheinische Post hat alle Termine für die Grundschulanmeldungen für die Städte Monheim und Langenfeld für die Eltern zusammengestellt.

In Nordrhein-Westfalen wird jedes Kind, das bis zum Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr vollendet hat, zum 1. August des gleichen Jahres schulpflichtig.

Langenfeld

In Langenfeld können Schulneulinge für das kommende Schuljahr vom 24. Oktober bis zum 28. Oktober in den Grundschulen angemeldet werden.

Vorab bieten die Schulen sowohl Infoabende für Eltern, als auch Tage der offenen Tür für die Kinder an.

Die katholische Paulus-Schule in der Treibstraße 34 öffnet ihre Türen am Mittwoch, 21. September, von 8.45 Uhr bis 10.45 Uhr für die Kinder. Die Eltern sind am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr zum Infoabend eingeladen.

In den Unterricht an der katholischen Christopherus-Schule am Fahlerweg 25-27 können die Kinder am Donnerstag, 20. Oktober, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr reinschnuppern. Alle wichtigen Infos erfahren die Eltern beim Infoabend am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr.

Die Gemeinschaftsgrundschule Erich-Kästner-Schule befindet sich ebenfalls am Fahlerweg 25-27 und begrüßt die Schulneulinge am Freitag, 23. September, von 10 Uhr bis 12 Uhr. Am Mittwoch, 21. September, können sich die Eltern um 18 Uhr über die Schule informieren.

Die Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Fröbel-Schule an der Fröbelstraße 15 heißt die Kinder am Donnerstag, 20. Oktober von 8 Uhr bis 10 Uhr und die Eltern am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr willkommen.

Die katholische Don-Bosco-Schule hat ebenfalls ihren Standort an der Fröbelstraße 15. Der Tag der offenen Tür findet dort am Donnerstag, 29. September, von 8 Uhr bis 10 Uhr statt. Treffpunkt ist die Turnhalle. Auch die Eltern erfahren mehr über die Schule am Dienstag, 18. Oktober, um 19:30 Uhr. Treffpunkt für den Infoabend ist das Schülernest.

Die Städtische Grundschule am Brückentor (Am Brückentor 6-8) gewährt sowohl den Eltern als auch den Kindern am Montag, 26. September, Eintritt in die Schule. Die Kinder sind von 9 Uhr bis 11 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Interessierte Eltern werden gebeten um 19.30 Uhr zum Infoabend in der Mensa zu erscheinen.

Die Grundschule Richrath Mitte ist aufgeteilt in zwei Standorte. Der Hauptstandort der Gemeinschaftsgrundschule befindet sich an der Jahnstraße 113. Der Tag der offenen Tür wird dort am Mittwoch, 28. September, von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr veranstaltet. Am selben Tag von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr geht es mit dem Tag der offenen Tür im katholischen Teilstandort der Schule im Zehntenweg 45 weiter. Der Infoabend für die Eltern wird für beide Standorte zusammengelegt. Die Eltern können sich ebenfalls am Mittwoch, 28. September, um 18 Uhr und gegebenenfalls zusätzlich um 19.30 Uhr in der Jahnstraße 113 einfinden. Für den Infoabend wird eine Voranmeldung benötigt.

Die Städtische Grundschule Götscher Weg (Am Götscher Weg 64-66) empfängt die Schulneulinge am Freitag, 21. Oktober, von 8.30 Uhr bis 11 Uhr in der Grundschule. Die Eltern können sich am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr über die Schule informieren.

Die Gemeinschaftsgrundschule Grundschule Wiescheid befindet sich in der Parkstraße 54. Am Samstag, 24. September, dürfen Kinder ab 9 Uhr in den Schulunterricht reinschnuppern. Der Tag der offenen Tür geht von 9 Uhr bis 11 Uhr. Interessierte Eltern können sich am Dienstag, 18. Oktober, um 18 Uhr über die Schule erkundigen. Treffpunkt ist das Foyer der Grundschule.

Die Gemeinschaftsgrundschule Peter-Härtling-Schule an der Gieslenberger Straße 51 ermöglicht den Kindern am Freitag, 23. September, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr Einblick in das Schulleben. Treffpunkt ist die Mehrzweckhalle der Schule. Um 10.45 Uhr führen die Schüler eine Schulvorstellung für die Gäste auf. Die Eltern der Schulneulinge werden am Donnerstag, 22. September um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle zum Infoabend empfangen.

Monheim

In der Armin-Maiwald-Grundschule an der Humboldtstraße 12 sind Anmeldungen ab Mittwoch, dem 26. Oktober, bis Freitag, 28 Oktober, und danach die Woche Mittwoch, 2. November, bis Freitag, 4. November, jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr möglich. Vorher wird am Donnerstag, 20 Oktober, und am Freitag, 21. Oktober von 8:15 Uhr bis 9:30 Uhr ein Tag der offenen Tür angeboten. Für die Eltern ist ein Infoabend am Dienstag, 18. Oktober um 19 Uhr geplant.

In der Astrid-Lindgren-Schule an der Krischerstraße 33 sind Anmeldungen am Montag, 7 November, sowie am Donnerstag, 10 November, und am Freitag, 11.November, erwünscht. Die Anmeldetermine werden vorher am Infoabend für die Eltern am Donnerstag, 27. Oktober um 19 Uhr in der Mensa im Schulzentrum vergeben. Danach ist die Terminvergabe nur noch telefonisch möglich. Die Türen für die Kinder öffnen sich einen Tag später, am Freitag, 28. Oktober, von 8 Uhr bis 10 Uhr.

Die Grundschule am Lerchenweg am Lerchenweg 2 lädt am Mittwoch, 2. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr, am Freitag, 4. November, ebenfalls von 9 Uhr bis 13 Uhr und am Samstag, 5. November von 9 Uhr bis 15 Uhr zur Anmeldung ein. Die Grundschule vereint den Tag der offenen Tür am Samstag, 22. Oktober von 10 Uhr bis 12 Uhr. Während der Infoveranstaltung für die Eltern werden die Kinder betreut.

An der Grundschule Bregrenzer Straße in der Grazer Straße 49 werden Anmeldungen am Dienstag, 8. November von 14 Uhr bis 17 Uhr; am Mittwoch, 9. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr und am Donnerstag, 10. November von 14 Uhr bis 17 Uhr entgegengenommen. Die Grundschule heißt die Kinder am Freitag, 21 Oktober, von 10 Uhr bis 12 Uhr willkommen. Die Eltern können sich am Montag, 24. Oktober um 18 Uhr über die Schule informieren.

Die Grundschule Im Pfingstfeld in der Krischerstraße 31a bietet Anmeldungen am Dienstag, 8. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr; am Mittwoch, 9. November von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Donnerstag, 10. November, von 14 Uhr bis 17 Uhr an. Am Freitag, 21 Oktober können sich die Kinder die Schule von 10 Uhr bis 11 Uhr anschauen. Alles wichtige zur Schulanmeldung erfahren die Eltern am Montag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Mensa im Schulzentrum.

Die Herrmann-Gmeiner-Schule in der Erich-Klausener-Straße 1 lässt Anmeldungen am Mittwoch, 2. November, am Donnerstag, 3. November, und am Samstag, 5. November, jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr zu. Die Kinder können an zwei Tagen der offenen Tür am Dienstag, 25. Oktober, und am Donnerstag, 27. Oktober, von 10 Uhr bis 11:45 Uhr die Schule besichtigen. Neues über den Schulalltag erfahren die Eltern am Donnerstag, 20 Oktober, um 18 Uhr.

Die Lottenschule in der Lottenstraße 6 bietet Anmeldetermine am Dienstag, 8. November, und am Mittwoch, 9. November, von 8 Uhr bis 16 Uhr an. Sowohl der Tag der offenen Tür als auch der Infoabend für die Eltern finden am Mittwoch, 26. Oktober, statt. Der Tag der offenen Tür geht von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Der Infoabend beginnt um 19.30 Uhr in der Mensa im Schulzentrum.

Die Winrich-von-Kniprode-Schule befindet sich in der Monheimer Straße 5 lässt Anmeldungen am Dienstag, 8.November und am Mittwoch, 9. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr sowie am Freitag, 11. November, von 8 Uhr bis 12 Uhr und am Samstag, 12. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr zu. Die Schule begrüßt die Schulneulinge zum Tag der offenen Tür am Freitag, 28. Oktober, von 8 Uhr bis 10 Uhr. Auch die Eltern sind herzlich zum Infoabend am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr eingeladen.

Allgemein wichtig

Die Anmeldung des Kindes ist um Dopplungen zu vermeiden nur an einer Schule möglich. Per Post erhält jedes schulpflichtige Kind ein blaues Formular. Dieses muss zur Anmeldung an der gewünschten Schule ausgefüllt mitgebracht werden. Außerdem mitzubringen ist die originale Geburtsurkunde und der Impfausweis des Kindes zum Nachweis der Masernschutzimpfung. Für die Anmeldung an einer der drei katholischen Grundschulen wird zusätzlich eine Taufbescheinigung benötigt.