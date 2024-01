Wetterwarnung Langenfeld/Monheim Städte bereiten sich auf starke Regenfälle vor

(og) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wieder schwere Regenfälle angesagt. Der Urdenbacher-/Baumberger Weg, der Düsseldorf mit Monheim verbindet, wird wohl am Donnerstag wieder gesperrt werden. Er war nach dem jüngsten Hochwasser gerade erst wieder geöffnet worden. Sorgen machen sich Rainer Fester, Einsatzleiter Hochwasser in Monheim, und die Abteilungsleiterin Kanal, Deiche, Wasserstraßen Marina Wisser derzeit jedoch nicht. Die Standfestigkeit ihrer Deiche ist gut. Der alte Deich, gebaut in den Jahren 1928/29, ist mit Spundenwänden (bis zwölf Meter tief) gestärkt worden, Teile wurden abgetragen, damit im Rheinbogen Retensionsräume inklusive einer Flutmulde entstehen können. Die 220 Hektar große Fläche kann acht Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das wäre der Ernstfall, wenn der Rheinpegel Köln 12 Meter anzeigen würde. Vorhergesagt sind für das Wochenende Pegelstände um 8,30 Meter. Neue, zurückversetzte Deiche tun in Monheim ein Übriges, um die Stadt vor Hochwasser zu schützen. Das weiß auch Feuerwehrleiter Torsten Schlender. „Wir konzenterieren uns darauf, die Lage im Blick zu halten, die Erreichbarkeit etwa von Haus Bürgel zu sichern sowie auf die Tier- und Menschenrettung. Unimog und Boote – auch von der DLRG – stehen der Feuerwehr Monheim dafür zusätzlich zur Verfügung. In Langenfeld ist der Schwerpunkt ein anderer. Dort treten die vielen kleinen Bäche bei Starkregen über die Ufer und können, so hat es das Starkregenereignis im Juli 2021 gezeigt, Keller und Häuser fluten. Seither hält die Stadt Langenfeld leistungsstarke Pumpen bereit. „Nach dem Starkregenereignis hat dis Stadt diese Sturm- und Pumpsets angeschaftt, damit Unwetterlagen besser bewältigt werden können“, erläutert Feuerwehrsprecher Jörg Ummelmann. 16 Fahrzeuge stehen bereit, die so ausgerüstet im Bedarfsall ausrücken können. Darüber hinaus hat die Stadt Langenfeld Sandsäcke angeschafft, die auf dem Gelände der Feuerwehr lagern, aber auch am Kaisersbusch. „Im Notfall können wir auch weitere Sandsäcke befüllen“, sagt Ummelmann.