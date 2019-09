Fahrerflucht : „Schubserin“ hat tatsächlich geholfen

Langenfeld/Monheim Zwei Unfälle in Langenfeld und Monheim geben der Polizei Rätsel auf.

(gut) Die Polizei meldet zwei Fälle von Fahrerflucht in Langenfeld. Am Dienstag gegen 7.45 Uhr stellte die Halterin eines grauen Opel Adam ihren Wagen auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs Berghausen am Mühlenweg ab. Als sie gegen 16.35 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie diverse Kratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Dienstag gegen 8 Uhr parkte der Halter eines grauen Opel Vectra seinen Wagen an der Bachstraße (Hausnummer 46). Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel, in Form von Lackabrieb und einer Deformation, vor. Auch die hintere linke Felge wies Beschädigungen auf. Unbekannte hatten an seinem Wagen einen Zettel hinterlassen mit dem Kennzeichen des angeblichen Unfallverursachers. Dieser soll einen Opel Corsa gefahren haben. Auf das auf dem Zettel angegebene Kennzeichen ist jedoch laut Polizei ein VW Golf Plus zugelassen.

Zudem berichtet die Polizei im Nachtrag zu einer Meldung vom Vortag (RP von Mittwoch), dass es sich bei einer angeblichen Schubserin tatsächlich um eine Helferin gehandelt hat. Die Nachbarin eines verwirrt wirkenden 83-Jährigen half diesem in Monheim, nachdem der am Dienstag gegen 10.25 Uhr am Berliner Ring mit dem Fahrrad gestürzt war und sich schwer verletzt hatte. Ob der Monheimer durch Fremdeinwirkung stürzte oder nicht, ist nach bisherigem Ermittlungsstand weiter unklar.

Hinweise an die Polizei in Monheim, Tel. 02173 9594-6350, oder in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.

