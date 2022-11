Sessionsstart in Langenfeld und Monheim : Monheimer Schelm erwartet royalen Besuch

Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-) 11 Bilder Schelmenwecken in Monheim

Monheim/Langenfeld Traditionsgemäß startet am 11.11. die jecke Jahreszeit. In Monheim begrüßen die beiden Schelme die Narren an d’r Doll Eck. In Langenfeld gibt es in dieser Session keinen Hoppeditz.