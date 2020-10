Tipp der Saison Rucola : Scharfes Kraut passt gut zu Früchten

Langenfeld/Monheim Was heute als mediterran verzehrt wird, wurde schon vor Jahrhunderten in Mitteleuropa als „Rauke“ gesammelt und verwendet.

Rucola, das mediterrane Kraut mit mitteleuropäischen Wurzeln, ist in den letzten Jahren in der Beliebtheit der Verbraucher stark gestiegen. „Die scharfen Blätter werden vor allem in der italienischen Küche verwendet. Im Salat, auf Pizza und Pasta oder auch als Zutat für ein Pesto ist das Kraut sehr beliebt“, heißt es beim Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer.