Landwirt Robert Bossmann „Dass ich Erdbeeren vorm Spargel verkaufe, habe ich noch nie erlebt“

Insgesamt betreibt Robert Bossmann 18 Verkaufsstände, die von Weitem schon gut zu erkennen sind, denn sie sehen aus wie eine überdimensionale Erdbeere. An diesem Samstag beginnt er aber erst einmal mit vier Ständen: am Bergenhausener Blumentopf, am Feldweg am Neuverser Hof, am Benrather Rheinufer hinter dem Schloßpark und am Westring in Hilden. „Es sind weniger Stände geworden, weil es sich aufgrund der gestiegenen Lohnkosten nicht rechnet“, sagt Bossmann, der noch Fahrer, Verkäufer und einen Disponenten sucht.