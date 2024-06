Ergebnis Europawahl CDU und FDP zufrieden – Sorgen wegen AfD-Zuwachs

Hängende Köpfe gab es bei der SPD, die in Langenfeld auf 14,2 Prozent und in Monheim auf 16,8 Prozent kam. „Das Ergebnis ist für uns sehr enttäuschend“, meinte Sascha Vilz, Vorsitzender der SPD Langenfeld. Die Partei des Bundeskanzlers Olaf Scholz verlor in Langenfeld 1,1 Prozent und in Monheim 1,9 Prozent an Zustimmung. Das ist ein Minus von 7,1 Prozent in Langenfeld und 9,1 Prozent in Monheim im Vergleich zur Landtagswahl vor zwei Jahren. Trotzdem geben sich die Sozialdemokraten kämpferisch. „Auch wenn wir eine bittere Schlappe einstecken mussten, blicke ich positiv ins Jahr 2025. Dann stehen die Kommunalwahlen sowie die Bundestagswahl an“, sagte Marc Nasemann, stellvertretender Vorsitzender der SPD Langenfeld: „Wir wollen bei der Kommunalwahl für unsere Themen werben. Für die Bundestagswahl müssen wir es schaffen, die guten und wichtigen Themen der SPD in der Ampelkoalition an die Wählerinnen und Wähler zu vermitteln.“