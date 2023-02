Karnevalsempfang der RP 2023 Prinzenpaare feiern mit der RP in Düsseldorf

Monheims Majestäten kommen nie ganz allein. Sie haben immer das Traditionspaar der Stadt an ihrer Seite: Gänseliesel und Spielmann. Prinz Jürgen I und Prinzessin Elfi I, die im richtigen Leben auch Prinz heißen, kommen aus dem Sauerland. Doch mit dem Umzug haben beide Gefallen an dem rheinischen Brauchtum gefunden. Gemeinsam mit Gänseliesel Lisa (ihre Tochter) und Spielmann Sibbe (für Sebastian) haben sie den Konferenzraum der Rheinischen Post mit dem Lied „Danke“ zum Schunkeln gebracht. Der Applaus war ihnen sicher. Kein Wunder. Auch die beiden sind alte Hasen und feiern in diesem Jahr mit der Gromoka das Motto: „Im jeck sin erfohre zick 11x11 Johre“.