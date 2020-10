Polizeiausbildung : Polizei wirbt weiter um Nachwuchs

Bewerbungsfrist für Auszubildende oder Studenten bei der Polizei endet am Donnerstag. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld/Monheim Langenfeld/Monheim (og) Die Anmeldefrist für Bewerber auf einen Studienplatz für das Duale Studium bei der Polizei NRW ab September 2021 endet am Donnerstag, 8. Oktober.

Interessenten können sich noch bis zum Ablauf der Frist online auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de bewerbenDort finden sich Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen und dem genauen Ablauf des Einstellungsverfahrens. Für das Jahr 2021 sind 2560 Studienplätze zu vergeben, um an einer Fachhochschule als Beamter des gehobenen Dienstes bei der Polizei NRW ausgebildet zu werden. Für potenzielle Polizeikommissare gebe es im späteren Berufsleben vielfältige Einsatzmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auch besondere Fähigkeiten finden eine adäquate Verwendung – etwa als Hundeführer, in der Einsatzhundertschaft oder bei einer Spezialeinheit.