Hoher Schaden in Langenfeld und Monheim : Polizei sucht flüchtige Fahrer

Langenfeld/Monheim Die Polizei sucht in mehreren Fällen von Fahrerflucht Zeugen. Die unbekannten Täter haben Schäden im mehrstelligen Bereich verursacht.

Ein geparkter blauer Audi A1 Sportback ist am Mittwoch (27. Juli) in Monheim beschädigt worden – vor der Tegeler Straße 7. Laut Zeugen soll ein Kind den Schaden verursacht haben, das mit dem Rad unterwegs war. Schaden: mehrere hundert Euro. Von Montag bis Dienstag hat ein Unbekannter einen gelben VW Touran beschädigt. Der Touran war an der Friedenauer Straße 1 in Monheim abgestellt und wies Schäden an der Fahrerseite auf. Schaden: mehrere tausend Euro. Auf dem Parkplatz am Rheinstadion ist ein schwarzer Skoda Superb am Dienstag in der Zeit von 18.40 bis 21.30 Uhr an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden Schaden: 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen.