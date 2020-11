In der Nacht zu Donnerstag : Polizei sucht drei Vermisste mit Hubschrauber und Spürhunden

Langenfeld/Monheim In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei bei der Suche nach insgesamt drei Vermissten in Langenfeld und Monheim jeweils einen Hubschrauber und Spürhunde eingesetzt.

Am Mittwoch gegen 22.10 Uhr war der Leitstelle der Kreispolizei ein aus einem Leverkusener Klinikum abgängiger Herz-Patient gemeldet worden, der sich möglicherweise in Langenfeld aufhalten könnte. Weil aufgrund der gesundheitlichen Situation des Mannes eine akute Selbstgefährdung nicht auszuschließen war, überprüften Polizisten bekannte Anlaufadressen des Mannes in Langenfeld. Nach Hinweisen auf eine verdächtige Person in Mehlbruch-Gieslenberg setzte die Polizei einen Hubschrauber ein und entdeckte so den desorientierten Mann gegen 23.15 Uhr an der Rheindorfer Straße. Nun sei er wieder in ärztlicher Behandlung.