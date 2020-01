Langenfeld/Monheim Unfallfluchten : Polizei stellt Fahrerflüchtigen mit dubiosem Führerschein

Die Langenfelder Polizei stellte einen Fahrerflüchtigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld/Monheim (og) Der Langenfelder Polizei ist es gelungen, einen flüchtigen Autofahrer zu stellen, der vermutlich mit falschen Papieren unterwegs ist. Wie die Polizei gestern mitteilt, hat der 54-jährige Monheimer am Dienstag gegen 14.35 Uhr auf der Jahnstraße das Fahrzeug einer Langenfelderin (55) beschädigt.

Diese wollte von der Jahnstraße auf den Parkplatz einer Schule abbiegen. In der Grundstückseinfahrt kam ihr ein VW Bora entgegen und beschädigte ihr Auto im Vorbeifahren am Kotflügel. Der Monheimer setzte seine Fahrt in Richtung Winkelsweg fort. Die 55-Jährige lief ihm hinterher und sprach ihn an. Er wolle sich eben noch einen Parkplatz suchen, gab dieser zurück und verschwand. Die Polizei ermittelte den Halter und traf ihn zu Hause an. Dabei stellte sie fest, dass der ausländische Führerschein vermutlich gefälscht ist. Dieser wurde sichergestellt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Auf dem Parkplatz des Hans-Litterscheid-Platzes in Langenfeld ist in der Zeit zwischen Montag und Dienstag ein roter Opel Corsa beschädigt worden, den eine Langenfelderin in einer Parkbucht geparkt hatte. Die Polizei stellte einen frischen Unfallschaden vorne links an der Stoßstange fest. Sie sucht nun den Verursacher und bittet um Hinweise unter Tel. 02173 288-6310.