Langenfeld/Monheim : Polizei mit Schwerpunkt-Kontrollen

Die Polizei war in Langenfeld und Monheim im Einsatz. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld/Monheim Am Mittwoch, hat die Kreispolizei Mettmann einen erneuten Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr in ausgewählten Städten des Kreises durchgeführt.

Im Rahmen des Einsatzes „Pojekt Korrekt“ waren von 7.30 bis 14 Uhr zahlreiche Kräfte im Einsatz, unterstützt unter anderem von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Köln, so dass in den Städten Ratingen, Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim am Rhein gezielt das Verhalten kontrolliert und notfalls geahndet werden konnte.In insgesamt 146 Fällen musste das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern repressiv geahndet werden, hierbei richteten sich 40 Maßnahmen gegen Radfahrende und 106 gegen Autofahrer. Insgesamt leiteten die Beamten in sechs Fällen ein Strafverfahren ein, drei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und drei Mal wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wovon in einem Fall der Fahrer eines E-Scooters betroffen war.

In Langenfeld und Monheim ordneten die Polizisten insgesamt 16 Verwarngelder gegen Radfahrer und Fußgänger an. Hiervon war in vier Fällen eine Handynutzung der Grund, in weiteren vier Fällen wurde die Vorfahrt missachtet. In einem Fall wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer eines E-Scooters wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bei Autofahrern wurden 23 Verwarngelder erhoben. In 20 Fällen war die Vorfahrt missachtet worden. Die Beamten leiteten gegen 20 Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, hiervon in elf Fällen wegen Ablenkung am Steuer. Zwei müssen sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten und zwei weitere wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In Monheim wurden unter anderem gezielte Kontrollen im Bereich einer Unfallhäufungsstelle (Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße) durchgeführt. Dort konnten 20 Verstöße von Autofahrern an dem dortigen „Stopp-Zeichen“ geahndet werden.

Abgerundet wurde das Präsenzkonzept durch einen Informationsstand der Verkehrsunfallprävention auf der Friedrichstraße in der Monheimer Innenstadt stattfand.

