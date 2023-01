Langenfeld/Monheim Einbrecher stehlen zehn Meter langes Elektrokabel

In der Zeit von Samstag, 28. Januar, bis Montag, 30. Januar, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Tiefgarage an einer Baustelle an der Rabenstraße in Monheim. Unbekannte drangen durch eine Stahltür in die Kellerräume der Tiefgarage ein und entwendeten ein 10 Meter langes Elektrokabel, das als Zuleitungskabel für den Baukran genutzt wird. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden beträgt ebenfalls mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen