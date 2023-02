Langenfeld/Monheim Polizei meldet zahlreiche Einbrüche

Am Donnerstag kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Alfred-Delp-Straße in Monheim. Unbekannte versuchten zwischen 18 und 20 Uhr durch die Balkontür in die Wohnräume der Geschädigten zu gelangen, was jedoch misslang. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.