Einbrüche in Langenfeld und Monheim : Polizei meldet Einbrüche und erbittet Hinweise

Zwei Einbrüche meldet die Polizei für den Dienstag. Beute unbekannt. Foto: VHS

Langenfeld Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am Dienstag laut Zeugenangaben gegen 15.30 Uhr versucht, in ein Haus an der Solinger Straße in Immigrath einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Als er sich an der Haustüre zu schaffen gemacht haben soll, sei er gestört worden und daraufhin geflüchtet sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Er soll etwa 1,75 Meter groß sein und aus dem arabischen Raum stammen. Zur Tatzeit trug er eine blaue Mütze, schwarze Jacke, Hose und Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.

In Monheim sind unbekannte Täter ebenfalls am Dienstag zwischen 12 und 13.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße in Baumberg eingebrochen. Zur Beute kann die Polizei noch nichts sagen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter die Wohnungstüre aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht haben. Wie hoch der gesamte Schaden ist, sei derzeit Teil der Ermittlungen. Zeugen haben laut Polizeibericht gegen 13 Uhr zwei Personen im Hausflur beobachtet, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen – zwei Männer, die 1,65 bis 1,70 Meter groß sein sollen. Beide haben dunkle, kurze Haare und trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung.