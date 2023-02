Langenfeld/Monheim Polizei meldet drei Einbrüche

(cebu) Die Polizei meldet Einbrüche aus Langenfeld und Monheim. Am Donnerstag haben zwei Männer um 9.10 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Margaretenstraße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die beiden zunächst an der Haustüre. Kurz darauf beobachtete ein Zeuge einen dunkel gekleideten Mann, der fluchtartig weglief. Anschließend nahm er eine weitere Person wahr, die sich vor der Terrassentüre befand und diese aufgehebelt hatte. Die zweite Person trug eine dunkle Kappe sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Gestohlen wurde nichts, wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.